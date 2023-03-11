Франция и Великобритания выразили обеспокоенность ядерной программой Ирана

Париж и Лондон намерены усилить "тесную координацию, чтобы Иран не смог обладать ядерным оружием"

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Франция и Великобритания выразили озабоченность по поводу ускоренного развития ядерной программы Ирана и призвали его к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в совместном заявлении Парижа и Лондона по итогам двустороннего саммита, прошедшего в пятницу во французской столице.

"Франция и Великобритания подтверждают свою решимость помешать Ирану приобрести ядерное оружие", - отмечается в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом. "Обе страны разделяют серьезную обеспокоенность относительно ускоренного развития Ираном ядерной программы", - подчеркивается в заявлении.

Париж и Лондон "требуют от Ирана полного сотрудничества с МАГАТЭ и выполнения всех обязательств по отношению к агентству". Франция и Великобритания "усилят тесную координацию, чтобы Иран не смог обладать ядерным оружием", говорится в совместном коммюнике.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий с целью преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение выйти из этой договоренности. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу заявил, что очередные переговоры между агентством и Ираном состоятся через неделю.