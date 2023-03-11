В Молдавии в 2022 году зарегистрировали рекорд нелегальных переходов границы с Украиной

Пограничная полиция страны зафиксировала более 6 тыс. попыток нелегального пересечения границ

КИШИНЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Пограничная полиция Молдавии зарегистрировала в 2022 году свыше 6 тыс. попыток нелегального пересечения границы со стороны Украины, что стало рекордным показателем за несколько десятилетий. Об этом заявил в субботу глава Пограничной полиции Молдавии Росиян Василой.

"В прошлом году зарегистрировано более 6 тыс. попыток нелегального пересечения границ. За 33 года работы не могу вспомнить подобных показателей. Это чрезмерное давление на сотрудников полиции", - сказал он эфире телеканала TVR MOLDOVA. По его словам, также увеличилось число попыток провоза оружия в Молдавию с Украины. В качестве примера складывающейся ситуации он привел войну в бывшей Югославии, в ходе которой страны ЕС наводнили оружием.

Сотрудники правоохранительных органов Молдавии ранее выявили организованную пограничниками схему незаконного выезда с территории Украины, которой пользовались уклоняющиеся от призыва в армию граждане. За каждый незаконный переход границы, указали в прокуратуре, подозреваемые взимали плату от €3 до €5 тыс. За эти деньги, данные украинцев вносили в электронную систему пограничной службы, что позволяло им затем выехать в страны ЕС.

По данным пограничной полиции Молдавии, с начала специальной военной операции в страну с Украины въехали более 650 тыс. беженцев. Большая их часть отправилась в страны ЕС, в республике осталось около 80 тыс. человек, 10 тыс. из них попросили убежища. Бывший премьер Молдавии Наталья Гаврилица в феврале заявляла, что республика нуждается в дополнительной поддержке ЕС в связи с распространением торговли людьми и ростом объемов контрабанды оружия из-за украинского кризиса.