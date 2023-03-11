11 марта, 12:41
Протесты в Грузии

Эксперт считает, что у властей Грузии еще остается шанс не допустить госпереворот

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин добавил, что решение снять законопроект об иноагентах с обсуждения является настораживающим фактором

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Грузии сохраняют возможности для того, чтобы не допустить государственный переворот в стране. Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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"На самом деле, все возможности для того, чтобы не допустить госпереворот у действующей власти Грузии есть. Но воспользуется ли она этим правом или даже обязанностью - это вот вопрос, от которого зависит итоговый результат", - сказал он.

По мнению Жарихина, дальнейшее развитие событий в Грузии будет зависеть во многом от поведения действующей власти страны, от того, насколько решительно она будет действовать. "Во-вторых, от того, в какой степени она является зависимой от внешних сил, в первую очередь США. Потому что все эти цветные революции удаются в том случае, когда лидеры стран связаны шантажом со стороны внешних сил", - отметил эксперт.

При этом аналитик отметил, что решение действующей власти снять вызвавший протесты законопроект об иноагентах с обсуждения, который она сама же выдвигала, является настораживающим фактором, поскольку оно "может сигнализировать как раз о том, что имеет место критическая зависимость властей страны от влияния внешних сил".

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах. В ходе митингов полиция применяла водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов задержали более 130 человек. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект, а 10 марта депутаты проголосовали против инициативы. Американская версия, которая ранее была зарегистрирована в парламенте как альтернатива грузинской отозвана, не дойдя до первого чтения. 

Теги:
ГрузияПротесты в Грузии
© Информационное агентство ТАСС
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