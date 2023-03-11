Украина на отдельных участках границы с Молдавией выкопала рвы для борьбы с контрабандой

Как отметили в Пограничной полиции республики, эти работы проводятся также с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы

КИШИНЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Пограничники Украины выкопали двухметровый ров на границе с Молдавией в районе Окницы для борьбы с нелегальным выездом за пределы страны и контрабандой. Об этом в субботу сообщили в Пограничной полиции Молдавии.

"Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что эти работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, в том числе для пресечения попыток контрабанды с Украины в Молдавию", - цитирует в субботу молдавское издание NewsMaker пресс-секретаря ведомства по поводу появившихся в социальных сетях фотографий рва. По ее словам, с украинской стороны аналогичные работы проведены и в районах пунктов пропуска, а также в тех местах, где близко к границе подходят дороги.

Ранее в субботу глава Пограничной полиции Молдавии Росиян Василой заявил, что в прошлом году зарегистрировано свыше 6 тыс. попыток нелегального пересечения границы со стороны Украины, что стало рекордным показателем за несколько десятилетий. По его словам, также увеличилось число попыток вывоза с Украины оружия. На минувшей неделе сотрудники правоохранительных органов Молдавии выявили организованную пограничниками схему незаконного выезда с территории Украины, которой пользовались уклоняющиеся от призыва в армию граждане. За каждый незаконный переход границы, указали в прокуратуре, подозреваемые взимали плату от €3 тыс. до €5 тыс.

По данным пограничной полиции Молдавии, с начала специальной военной операции в страну с Украины въехали более 650 тыс. беженцев. Большая их часть отправилась в страны ЕС, в республике осталось около 80 тыс. человек, 10 тыс. из них попросили убежища. Бывший премьер Молдавии Наталья Гаврилица в феврале заявляла, что республика нуждается в дополнительной поддержке ЕС в связи с распространением торговли людьми и ростом объемов контрабанды оружия из-за украинского кризиса.