Главу Международной конфедерации профсоюзов уволили по подозрению в коррупции на ЧМ-2022

Конгресс МКП изберет нового генерального секретаря организации, отметили в конфедерации

ТАСС, 12 марта. Итальянский профсоюзный деятель Лука Висентини в субботу уволен с поста главы Международной конфедерации профсоюзов (МКП) из-за его возможного участия в коррупционных сделках в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте конфедерации.

"Лука Висентини больше не пользуется доверием Генерального совета (МКП) в качестве генерального секретаря МКП", - говорится в сообщении. Отмечается, что Конгресс МКП изберет нового генерального секретаря организации.

Как отметил президент конфедерации Акико Гоно в заявлении, "события последних нескольких месяцев нанесли значительный ущерб репутации МКП. <...> Мы полны решимости защитить МКП от любой формы ненадлежащего влияния или даже видимости такого влияния".

Лука Висентини был задержан бельгийской полицией в декабре 2022 года в ходе крупной операции с обысками и арестами в рамках расследования коррупционных сделок в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Как отмечает Agence France Presse, Висентини в конце декабря признался в получении денежной выплаты в размере "менее €50 тыс." от неправительственной организации, которую возглавлял экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панцери. Бывший итальянский евродепутат Антонио Панцери является одним из основных подозреваемых по делу о коррупции в Европарламенте.