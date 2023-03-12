Премьер Грузии обвинил оппозицию в использовании молодежи для дестабилизации в стране

Ираклий Гарибашвили также назвал фашистской партию "Единое национальное движение"

ТБИЛИСИ, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозицию в манипулировании молодежью для достижении целей по дестабилизации в стране во время акций протеста.

"Это прямая антигосударственная подрывная деятельность. Очень многим молодым людям, в том числе учащимся, промыли мозги.<...> Как они смеют использовать эту молодежь щитом, пускать на передний план, чтобы они кидали коктейли Молотова? Около 60 полицейских пострадали, несколько чуть не сгорели заживо, мы этого никому не простим", - сказал Гарибашвили в воскресенье в эфире телеканала IMEDI.

Он также назвал крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили, фашистской и обвинил других противников власти в "экстремистской" деятельности.