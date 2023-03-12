Херш назвал статью NYT о "Северном потоке" попыткой США отвлечь внимание от его материала

По версии издания The New York Times, за подрывом российских газопроводов якобы стоит проукраинская группировка

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Американский журналист Сеймур Херш считает, что статья издания The New York Times о том, что за подрывом трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоит некая проукраинская группировка, является попыткой Вашингтона отвлечь внимание от его расследования по инциденту. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. По версии издания Die Zeit, германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше. Днем позже в Генеральной прокуратуре Германии сообщили ТАСС, что 18 и 20 января прошли обыски на судне, которое могло быть причастно ко взрывам.

"Они [власти США] пытаются отвлечь внимание от версии, про которую написал я и которая содержала огромное количество деталей. Я описывал процесс, который начался до Рождества в 2021 году. В нем участвовал советник президента [США Джо Байдена] по национальной безопасности Джейк Салливан. Они провели серию встреч в секретной комнате в Белом доме. Они таким образом [через передачу информации NYT] дали мне понять, что я знаю, что это за комната", - заявил Херш, отвечая на вопрос, какой сигнал посылают власти США, передавая информацию газете.

По его словам, на этих закрытых встречах перед участниками ставили задачу разработать идеи ответных шагов в адрес России. Рассматривались "обратимые" и "необратимые меры". К числу первых относились санкции, ко вторым - подрыв трубопроводов. По мнению Херша, к решению провести такую операцию США привел "абсолютно идиотский" внешнеполитический курс страны, опирающийся, как он считает, на принцип ненавидеть "все, что связано с [президентом РФ Владимиром] Путиным и коммунизмом". По его словам, такая мотивация Белого дома ведет его к принятию "глупых" решений.

8 февраля Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил в своей статье, что взрывные устройства под российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала тогда версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".