Главы МИД Ирана и Белоруссии обсудили вопросы увеличения товарооборота между странами

Амир Абдоллахиян призвал ускорить реализацию договоренностей Тегерана и Минска для осуществления совместных проектов в сфере промышленности

КАИР, 12 марта. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел в воскресенье переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником, который прибыл с официальным визитом в Тегеран. Как сообщило иранское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили ускорение реализации договоренностей, направленных на увеличение объема торгового обмена.

"Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с министром иностранных дел Белоруссии Алейником обсудил широкий спектр вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством в политической, экономической, научной, культурной, консульской сферах, а также региональные и международные вопросы", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в официальном Telegram-канале. "Касаясь договоренностей, достигнутых между странами в экономической сфере, министр иностранных дел [Ирана] призвал ускорить их реализацию в целях увеличения объемов торговых обменов, осуществления совместных проектов в сфере промышленности", - сообщили в Министерстве.

По информации МИД Ирана, Алейник "подчеркнул заинтересованность Белоруссии в использовании [иранской] транспортной инфраструктуры для экспорта своей продукции на мировые рынки".

В воскресенье также начался визит в Иран белорусского президента Александра Лукашенко. В понедельник он проведет переговоры с главой исламской республики Эбрахимом Раиси, духовным лидером Ирана Али Хаменеи, а также высшими представителями исполнительной и законодательной властей.