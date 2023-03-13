СМИ: запущенные КНДР с подлодки стратегические крылатые ракеты пролетели 1,5 тыс. км

По данным радио "Голос Кореи", они поразили цель в Японском море

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Две стратегические крылатые ракеты, запущенные КНДР 12 марта с подводной лодки "8.24 Ёнун", пролетели 1,5 тыс. км. Об этом сообщило в понедельник радио "Голос Кореи".

По его данным, ракеты пролетели по траектории в форме восьмерки и поразили цель в Японском море. Время в полете составило 7 563 - 7 575 секунд, отмечает радио. Пуск был осуществлен из подводного положения в акватории Восточно-Корейского залива, омывающего восточное побережье Корейского полуострова.

Пуски ракет были произведены перед начинающимися в понедельник командно-штабными учениями США и Южной Кореи Freedom Shield, а также стартующими одновременно полевыми маневрами Warrior Shield, которые представляют собой фактическое возвращение к масштабам учений Foal Eagle, прекращенных в 2019 году из-за стремления предыдущей южнокорейской администрации к дипломатии с Пхеньяном.

Как отмечает "Голос Кореи", пуски стратегических крылатых ракет показали готовность Корейской народной армии "подавляющей мощью контролировать нынешнюю ситуацию" в условиях, когда "открытый характер принимают военные действия американских империалистов и южнокорейских марионеток против КНДР".

Власти КНДР предупреждали, что Сеул и Вашингтон ждут контрмеры, если они реализуют свои масштабные планы по совместным маневрам.