13 марта, 10:39
Землетрясения в Турции и Сирии

Япония намерена помочь НАТО с доставкой гуманитарных грузов в Турцию

Самолет с партией гумпомощи вылетит 14 марта, заявили в японском МИД

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение направить самолет Сил самообороны для оказания помощи странам НАТО в сфере доставки гуманитарных грузов в Турцию, пострадавшую от землетрясений. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник японским МИД.

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Отмечается, что самолет во вторник вылетит в Пакистан, где находится партия гуманитарной помощи, которую необходимо доставить в Турцию. Кроме того, японские власти намерены делиться с НАТО своими знаниями и опытом в вопросе устранения последствий землетрясений, подчеркивается в материале ведомства.

Ранее Япония уже направила в Турцию команду врачей и спасателей, а также несколько бортов с гуманитарной помощью. В Сирию, в том числе пострадавшую от землетрясения, тоже был доставлен гуманитарный груз.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. 

Теги:
ЯпонияТурцияЗемлетрясения в Турции и Сирии
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