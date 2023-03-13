СМИ: экс-премьеру Малайзии Мухиддину Яссину предъявили новые обвинения

Как пишет газета Sinar Harian, ему вменяют получение доходов от незаконной деятельности на сумму $1,1 млн

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Обвинение в получение доходов от незаконной деятельности на сумму 5 млн ринггит ($1,1 млн) было предъявлено бывшему премьер-министру Малайзии Мухиддину Яссину. Об этом в понедельник сообщила газета Sinar Harian.

По ее данным, Яссина обвиняют в том, что возглавляемая им партия получила 5 млн ринггит от частной компании в обмен на государственные контракты. Сам экс-премьер Малайзии отрицает эти обвинения.

Ранее суд в Куала-Лумпуре предъявил Яссину обвинения в нарушении антикоррупционного законодательства. Статьи, по которым предъявлены обвинения, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или штрафа в размере пятикратной суммы взятки. Следующее заседание суда назначено на 26 мая.

Яссин является председателем Объединенной партии сынов земли Малайзии ("Берсату"). Он занимал пост премьер-министра страны в 2020-2021 годах. Тогда, как считает Антикоррупционная комиссия Малайзии, и были совершены вменяемые ему деяния. В "Берсату" при этом обвинения назвали политическим преследованием.