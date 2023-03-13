Полиция Молдавии пригрозила оппозиции ответственностью за блокирование дорог

По данным полиции, активисты партии "Шор" заблокировали автомобильное движение на нескольких улицах в Кишиневе и шести районах страны

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Генеральный комиссариат полиции пригрозил привлечь к ответственности участников акций оппозиционной партии "Шор" за блокирование дорог в понедельник.

"Были серьезно нарушены распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям. <…> Действиям участников этих акций будет дана правовая оценка. Напоминаем, что за блокирование путей доступа лицами, занимающими ответственные должности, последние подлежат лишению прав занимать такие должности", - говорится в сообщении Telegram-канала комиссариата.

По данным полиции, активисты партии "Шор" на определенный период заблокировали автомобильное движение на нескольких улицах в Кишиневе и шести районах страны. Как объяснила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, к таким действиям они решили прибегнуть, когда правительство проигнорировало ультиматум, выдвинутой после акции протеста в воскресенье.

Тогда демонстранты потребовали увеличения компенсаций из-за возросших расходов на коммунальные услуги за три зимних месяца. Протестующие обратили внимание на критическую ситуацию, в которой оказалась большая часть населения в связи рекордной инфляцией, она превысила по итогам 2022 года более 30% в годовом исчислении. Таубер пригрозила, что акции по блокированию дорог будут продолжены.