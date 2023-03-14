В Австралии сообщили, что атомный подводный флот страны строят по британским технологиям

Премьер страны Энтони Альбанезе также рассказал, что для сохранения и укрепления военного потенциала Канберра заключила соглашение о покупке у США трех атомных подводных лодок класса Virginia

СИДНЕЙ, 14 марта. /ТАСС/. Атомный подводный флот Австралии будет построен по британским технологиям с использованием американских систем вооружения. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, выступая с заявлением по итогам встречи лидеров стран AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США).

"Австралия и Великобритания построят новую атомную подводную лодку класса SSN-AUKUS с обычным вооружением. В основу ляжет британский проект, который будет дополнен передовыми австралийскими и американскими технологиями. Первые субмарины проекта будут построены в Великобритания и встанут на вооружение [австралийских ВМС] в конце 2030-х годов", - указал Альбанезе, отметив также, что в дальнейшем производство SSN-AUKUS будет перенесено в Австралию. "Важно отметить, что все подлодки будут суверенным ресурсом Австралии, находящимся под командованием нашего ВМФ, и обслуживаться они будут австралийцами на местных верфях", - подчеркнул он.

Кроме того, премьер сообщил, что для сохранения и укрепления военного потенциала страны Канберра заключила соглашение о покупке у США трех атомных подводных лодок класса Virginia, которые будут поэтапно переданы на вооружение австралийских ВМС начиная с 2030 года.

По словам Альбанезе, лидеры AUKUS также договорились о расширении военных связей альянса и намерены нарастить объемы ротации атомных подводных лодок британских и американских ВМС в порты Австралии, начиная с 2023 года. "К 2027 году ротация подводных лодок Великобритании и США в Австралию станет ключом к укреплению нашей суверенной боеготовности и <…> позволит Канберре и ее партнерам обеспечить стабильность и стратегический баланс в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот осенью 2021 года. Планировалось, что не менее восьми субмарин с ядерными двигателями будут построены на верфях австралийских ВМС в Аделаиде по американским или британским технологиям, переданным Канберре в рамках соглашений альянса AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США). Позднее было принято решение о дополнительной покупке готовых подводных лодок класса Virginia у ВМС США, чтобы укрепить военный потенциал австралийских ВС на фоне "растущей военной активности Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе".