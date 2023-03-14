NYP: антироссийские санкции США ведут к ослаблению доллара

Обозреватель издания Джей Ньюман отмечает, что более 100 стран мира - свыше половины существующих на Земле - не присоединились к антироссийским санкциям и продолжают вести бизнес с Москвой

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Злоупотребление США санкциями, особенно против России, ведет к снижению доверия к доллару и ослаблению его позиций в качестве основной валюты для расчетов и резервов по всему миру. Об этом пишет обозреватель газеты New York Post Джей Ньюман.

Ньюман отмечает, что более 100 стран мира - свыше половины существующих на Земле - не присоединились к антироссийским санкциям и продолжают вести бизнес с Москвой. Поскольку доступ к долларовым операциям для РФ теперь ограничен, такие государства ищут другие пути для расчетов, прежде всего в национальных валютах, а это ведет к уменьшению роли доллара.

Кроме того, указывает обозреватель, использование США доллара и своей финансовой системы в качестве экономического оружия заставило многие страны задуматься о собственной уязвимости перед подобными мерами и начать искать пути защиты от них. Наиболее очевидным из них является, добавляет он, снижение зависимости от доллара и финансовой системы США.

"Отказ от доллара станет сильнейшим ударом по международному положению США. Время, когда можно бесконечно печатать деньги, придут к концу, и мы больше не сможем дешево покупать зарубежные товары", - указывает Ньюман.

В качестве средства улучшить перспективы доллара Ньюман предлагает сократить число стран, с которыми США находятся в противостоянии, а также заняться наведением порядка в собственной экономике, особенно в том, что касается государственного долга. "Пора научиться жить по средствам", - подчеркивает он.