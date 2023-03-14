Сейм Литвы продлил режим ЧП на границе с РФ и Белоруссией до 2 мая

Режим применяется в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории Литвы

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы продлил режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с РФ и Белоруссией до 2 мая текущего года. За данное предложение правительства на пленарном заседании во вторник проголосовали 80 депутатов, против выступили 16, воздержались 27 парламентариев.

Чрезвычайное положение было объявлено на границе с РФ и Белоруссией в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией. Позднее аргументом в пользу его сохранения стали события на Украине, следствием которых, по оценке литовских властей, являются потенциальные угрозы национальной безопасности. Режим вступил в силу 10 ноября 2021 года и неоднократно продлевался.

Режим применяется в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории Литвы. В районы его действия въезд для всех, кроме местных жителей, возможен только по специальным пропускам, запрещено проведение собраний.

Закон разрешает вводить такой режим на три месяца, после чего для его продления каждый раз необходимо новое решение Сейма. Впервые режим продлен не на три месяца, а на полсрока. Как пояснила премьер-министр Ингрида Шимоните, до 2 мая власти намерены внести изменения в процедуру принятия решения о введении чрезвычайного положения.