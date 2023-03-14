Швеция потребовала от Ирана не приводить в исполнение смертную казнь подданному страны

Бывшего лидера группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" Хабиба Чааба обвиняют в руководстве сепаратистской группировкой, а также в организации "многочисленных террористических операций" в провинции Хузестан

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. МИД Швеции вызвал посла Ирана в королевстве и потребовал не приводить в исполнение приговор - смертную казнь - бывшему лидеру группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" Хабибу Чаабу, который имеет иранское гражданство и шведское подданство. Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении внешнеполитического ведомства.

"Вчера, 13 марта, посол Ирана был вызван в МИД для принятия протеста Швеции против вынесения смертного приговора задержанному подданному Швеции Хабибу Чаабу, - отмечается в документе. - Правительство потребовало не приводить в исполнение смертную казнь и напомнило об общей позиции ЕС, осуждающей любое применение смертной казни, где бы она ни применялась. Министерство иностранных дел также повторило требование консульского доступа к Чаабу, с которым министр иностранных дел Тобиас Билльстрём также ранее обращался к министру иностранных дел Ирана".

Как сообщалось ранее, Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор бывшему лидеру группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" Хабибу Чаабу. По его данным, последнее разбирательство было инициировано апелляцией со стороны обвиняемого. Суд пересмотрел дело экс-лидера сепаратистов и по итогам процесса вынес заключение, согласно которому смертный приговор Чаабу остается в силе и это решение объявляется окончательным.

Приговоренный обвиняется в руководстве сепаратистской группировкой, а также в организации "многочисленных террористических операций" в провинции Хузестан (юго-запад исламской республики). "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" под руководством Чааба совершило ряд терактов, среди которых было нападение на военный парад в городе Ахвазе 22 сентября 2018 года. Тогда, как отмечает агентство, погибли не менее 25 граждан исламской республики, в том числе один ребенок, еще 269 пострадали.

"Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" действует в провинции Хузестан с 1999 года. Иран объявил данную организацию террористической после организации ее членами серии взрывов и обстрелов как военных, так и гражданских объектов. Члены группировки добиваются отделения от Ирана провинции Хузестан с созданием там арабского государства. Штаб-квартиры движения находятся в Дании и Нидерландах.