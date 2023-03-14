Боррель ждет решения стран ЕС об общих закупках оружия для Киева на €2 млрд 20 марта

Одновременно с публикацией этого заявления Совет ЕС сообщил о принятии решения об увеличении бюджета Европейского фонда мира с €5,7 до €7,979 млрд на период до 2027 года

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Решение 27 стран ЕС о совместных закупках оружия для Украины на €2 млрд может быть принято 20 марта на встрече министров иностранных дел и обороны в Брюсселе. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"В ходе нашей дискуссии в Стокгольме (8 марта на неформальной встрече министров обороны ЕС - прим. ТАСС) все страны ЕС согласились, что надо срочно двигаться вперед. Однако отдельные вопросы еще требуют доработки. Мое намерение - достичь соглашения о пакетном решении 20 марта в преддверии саммита ЕС 23-24 марта", - отмечается в заявлении Борреля, опубликованном во вторник на официальном сайте внешнеполитической службы.

Глава дипломатии Евросоюза напомнил, что в Стокгольме он представил министрам план из трех шагов по обеспечению Украины боеприпасами: "Во-первых, обеспечить немедленную поставку артиллерийских снарядов калибра 155 мм из существующих запасов стран ЕС, выделив на это €1 млрд из Европейского фонда мира. Во-вторых, обеспечить совместные закупки снарядов калибра 155 мм, чтобы восстановить запасы и обеспечить поставки Украине в долгосрочной перспективе. Совместно закупая, мы сможем снизить стоимость каждого снаряда и сроки доставки, на это нужно выделить еще €1 млрд из Европейского фонда мира".

Третьим пунктом плана является открытие новых производственных линий и заводов для выпуска боеприпасов, чтобы полностью удовлетворить потребности Украины и стран ЕС.

Одновременно с публикацией этого заявления Борреля Совет ЕС сообщил о принятии решения об увеличении бюджета Европейского фонда мира с €5,7 до €7,979 млрд на период до 2027 года. В 2022 году Брюссель выплатил из этого фонда компенсации государствам ЕС на общую сумму в €3,2 млрд за поставки оружия на Украину. Как сообщал на пресс-конференции в Стокгольме 8 марта Боррель, ЕС компенсировал своим членами поставляемое на Украину оружие и боеприпасы на уровне 40% от их стоимости.