Силовики Приднестровья готовы сотрудничать с зарубежными коллегами по делу о теракте

Прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий заявил, что Приднестровье "готово представить все материалы, которые у него есть для тех, кто заинтересован в установлении истины по делу"

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Приднестровья рассчитывают на взаимодействие с другими странами в расследовании дела о подготовке терактов. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий.

"Мы рассчитываем на взаимодействие со спецслужбами, органами расследования иностранных государств. <...> Мы готовы представить все материалы, которые у нас есть для тех, кто заинтересован в установлении истины по делу", - сказал Гурецкий.

На прошлой неделе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился в отношении должностных лиц. Во вторник прокурор представил данные, согласно которым первоначальной целью злоумышленников была делегация ОБСЕ, посетившая Тирасполь 14 февраля. В нее входил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг, руководитель миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг и другие. Когда провести теракт не вышло, второй целью стал президент Поднестровья Вадим Красносельский.

Организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Оно состояло из 8 кг гексогена, а также металлических поражающих элементов. Сообщалось о задержании двух подозреваемых, один из которых уже дал показания. Президент Приднестровья заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.