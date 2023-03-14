Депутаты Рады призвали СБУ способствовать выселению монахов из Киево-Печерской лавры

Депутаты призвали передать государству святыни лавры, включая мощи монахов-подвижников

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой обеспечить выселение из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и передать государству святыни лавры, включая мощи монахов-подвижников. Об этом сообщается во вторник на сайте Рады.

"Группа народных депутатов из разных фракций обратилась к главе СБУ Василию Малюку с письмом, в котором попросила обратить особое внимание спецслужбы на сохранение и безопасность музейных экспонатов Киево-Печерской лавры. В частности, речь идет о мощах и других драгоценных и исторически значимых предметах, которые должны быть возвращены государству", - говорится в сообщении.

Глава комитета Рады по гуманитарной политике Никита Потураев, слова которого приводятся на сайте парламента, выразил уверенность, что "компетентные органы позаботятся о том, чтобы ничего не было потеряно из Киево-Печерской лавры".

Потураев ожидает, что попытка выселения монахов из Киево-Печерской лавры встретит противодействие. Однако, по его данным, украинские правоохранители "к этому готовы". По словам главы комитета, вокруг вопроса о выселении монахов из лавры "ощущается определенное общественное напряжение". "Нам нужно готовиться и к тому, что в Киево-Печерскую лавру придет и патриотически настроенная общественность. В частности, ветераны войны, чтобы поддержать ее освобождение", - заявил Потураев.

10 марта на сайте обители было опубликовано предупреждение и. о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (подчиняется Минкультуры Украины), в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент 10 марта заявил, что УПЦ не может выполнить предписание монахам Киево-Печерской лавры покинуть ее помещения в связи с незаконностью этого распоряжения.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил в понедельник, что монахи не выполнят предписание покинуть обитель. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил ранее, что представители УПЦ будут привлечены к уголовной ответственности в случае исчезновения из Киево-Печерской лавры "музейных экспонатов", в том числе мощей святых.