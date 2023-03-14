Британский дипломат заявил в СБ ООН по-русски, что его страна не является русофобской

Фергус Экерсли по-английски добавил, что Великобритания "не хочет, чтобы Россия потерпела крах как государство", а, наоборот, желает, чтобы "Россия была процветающим и стабильным государством"

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Политкоординатор постпредства Великобритании при ООН Фергус Экерсли заявил во вторник на заседании Совета Безопасности, что его страна не является русофобской.

"Мы не русофобы. У нас есть исторические отношения между нашими странами. Мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России, - сказал дипломат по-русски. - Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу".

Затем британский представитель по-английски добавил, что Великобритания "не хочет, чтобы Россия потерпела крах как государство", а, наоборот, желает, чтобы "Россия была процветающим и стабильным государством".

Россия инициировала проведение заседания СБ ООН по теме русофобии на Украине и на Западе. По словам постпреда РФ Василия Небензи, русофобский беспредел на Западе объясняется не отношением к специальной военной операции на Украине, а ненавистью к России и ее культуре.