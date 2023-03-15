Гондурас установит дипотношения с Китаем

Президент Гондураса Сиомара Кастро назвала этот шаг подтверждением своего намерения "свободно расширять контакты с народами мира"

ГАВАНА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Гондураса приняли решение об установлении дипломатических отношений с Китаем, которые отсутствуют между ними по причине признания центральноамериканской республикой суверенитета Тайваня. Об этом сообщила во вторник президент страны Сиомара Кастро.

"Я поручила министру иностранных дел Эдуардо Рейне провести работу по установлению официальных отношений с Китайской Народной Республикой, это будет подтверждением моего намерения претворять в жизнь план правительства и свободно расширять контакты с народами мира", - написала глава государства на своей странице в Twitter.

Гондурас поддерживает отношения с тайбэйской администрацией на протяжении 80 лет. К настоящему времени только 14 стран мира сохраняют дипломатические связи с Тайванем, большинство из них - небольшие государства, расположенные в Центральной Америке, на Карибских островах и в Тихом океане. В соответствии с принципом "одного Китая" в случае установления дипломатических отношений с КНР страны должны разорвать связи с Тайванем.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой подавляющим большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.