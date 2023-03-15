Президент Словакии считает, что думать о принятии Украины в НАТО в период конфликта нельзя

Зузана Чапутова также заявила, что перед Киевом "еще относительно длинная дорога" к достижению полного членства в ЕС

БРАТИСЛАВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова считает, что рассуждать о вступлении в НАТО Украины во время военного конфликта в этой стране нельзя. Об этом глава республики заявила в среду в интервью Чешскому телевидению.

"Если речь идет о вступлении в Североатлантический альянс, то ситуация для каждого разумного человека ясна - пока Украина воюет, нельзя думать о вступлении [в блок]. Это связано со статьей 5 [Североатлантического договора] и другими предпосылками, которые страна должна выполнить, чтобы стать членом Североатлантического альянса", - сказала Чапутова.

Она напомнила, что была одним из европейских президентов, наиболее активно поддержавших предоставление Украине в прошлом году статуса государства - кандидата в члены Евросоюза. "Перед Украиной еще относительно длинная дорога [к достижению полного членства в ЕС]", - сказала Чапутова.