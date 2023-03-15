Представители западных МО обсудят несоответствие обещанного и поставленного Киеву оружия

По сведениям источников газеты Financial Times, на встрече также обсудят предложение ЕС о выделении финансирования для ускорения поставок Украине европейских боеприпасов и увеличению европейского производства артиллерийских снарядов

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Представители оборонных ведомств более 50 западных стран и их союзников проведут в среду онлайн-встречу, на которой обсудят, почему на Украину поступает меньше вооружений, чем было обещано. Об этом в среду сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, встреча "будет посвящена тому, чтобы выяснить, почему существует такая большая разница между теми объемами вооружений, которые страны обещали отправить, и тем, что было фактически предоставлено". Они указывают, что основное внимание будет уделено доставке, сбору средств и отправке обещанного на Украину как можно скорее.

Кроме того, на встрече будет обсуждаться предложение ЕС о выделении финансирования для ускорения поставок Киеву европейских боеприпасов и увеличению европейского производства артиллерийских снарядов. Также может быть затронут вопрос о необходимости расширения финансовой помощи Украине. США обещали выделить Украине "военную помощь в размере $44 млрд, что составляет 70% всего западного финансирования и в 10 раз превышает объем помощи, предоставленной Великобританией, которая занимает второе место," уточняет газета, подчеркивая, что на Европу оказывается давление, чтобы она "делала больше".