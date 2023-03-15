CNN: инцидент с БПЛА США над Черным морем еще больше убедит Вашингтон урезать помощь Киеву

Телеканал напомнил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис выступают за сокращение помощи Украине и скорейшее завершение конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем может стать аргументом в пользу позиции экс-главы США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса о необходимости сократить помощь Украине и как можно скорее завершить конфликт. Об этом в среду сообщил телеканал CNN.

Трамп и Десантис считаются одними из главных претендентов на роль кандидата в президенты США от республиканцев на выборах в 2024 году. Оба политика ясно дают понять, что в случае их прихода в Белый дом "спасательный круг" Киева в виде поставок американских вооружений и боеприпасов окажется под угрозой, а конфликт может завершиться на условиях РФ, напоминает телеканал. CNN считает, что заявления этих политиков получат еще большее распространение после того, как инцидент с беспилотником над Черным морем на шаг приблизил мир к сценарию, которого "все опасаются" - прямому военному столкновению Москвы и Вашингтона.

Отмечается, что в случае победы представителя Республиканской партии на следующих президентских выборах обещание нынешнего американского лидера Джо Байдена оставаться с Киевом "столько, сколько потребуется" может истечь 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация нового главы государства.

Десантис ранее заявил, что конфликт на Украине не относится к числу национальных интересов США. Он считает, что Вашингтон должен исключить из предоставляемой Украине помощи ракеты с большим радиусом действия, истребители, а также средства, которые могли бы позволить Киеву атаковать российскую территорию. Трамп также неоднократно выступал против дальнейшей поддержки Украины и за скорейшее завершение конфликта.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США проинформирован о произошедшем.