Politico: в Европарламенте призвали УЕФА отстранить Белоруссию от квалификации Евро-2024

По данным газеты, причиной этого назвали предполагаемые "нарушения прав человека" в республике

ТАСС, 15 марта. Более 100 депутатов Европарламента потребовали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2024 года из-за предполагаемых "нарушений прав человека" в республике. Об этом в среду сообщила газета Politico, в распоряжении которой оказалось соответствующее письмо, адресованное президенту УЕФА Александеру Чеферину.

Его авторы полагают, что "факт участия белорусской сборной в чемпионате УЕФА позже будет использован [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что его хорошо принимают в международном сообществе". Депутаты Европарламента в письме назвали нынешние меры УЕФА "неполноценными", по их словам, они "не отражают того, что белорусские власти делают в отношении прав человека".

УЕФА не прокомментировал изданию эту информацию.

Отборочный турнир начнется 23 марта и завершится 21 ноября, стыковые матчи состоятся в марте 2024-го. Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.