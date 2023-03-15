МИД Италии призвал сделать все, чтобы избежать столкновения между Россией и НАТО

Из-за человеческой ошибки или агрессивных действий отдельных лиц может произойти инцидент, который "приведет к эскалации", подчеркнул вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни

РИМ, 15 марта. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, комментируя инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, указал на большую напряженность в отношениях между Россией и Западом, призвав к осмотрительности, чтобы избежать прямого столкновения между Россией и НАТО.

"Я вижу, что сигналы, посылаемые из Москвы и Вашингтона после вчерашнего инцидента, свидетельствуют о твердости [позиций] обеих сторон, - сказал он в среду в эфире телеканала Sky TG24. - Риск заключается в том, что из-за человеческой ошибки или агрессивных действий отдельных лиц может произойти инцидент, который приведет к эскалации".

"Вот почему нам нужна большая осторожность со стороны тех, кто действует на границах НАТО и Европы, а также осмотрительность по отношению к жителям Запада со стороны российских пилотов", - сказал вице-премьер Италии. Таяни добавил, что "необходимо сделать все, чтобы не было прямых столкновений, пусть даже единичных, между НАТО и Россией, потому что это может усугубить ситуацию".

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США проинформирован о произошедшем.