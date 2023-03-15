Белорусские депутаты приняли законопроект о ратификации соглашения о "санитарном щите СНГ"

Документ, в частности, предусматривает возможность задействования в государствах - участниках договора специализированных противоэпидемические бригад из других подписавших документ стран

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии в среду приняла в одном чтении законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера. Об этом из зала заседаний нижней палаты белорусского парламента передает корреспондент ТАСС.

После одобрения Советом Республики (верхней палатой парламента) документ поступит на подпись президенту страны.

Соглашение, которое, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, направлено на создание мощного общего "санитарного щита Содружества", подписано премьер-министрами стран СНГ на встрече в Астане 28 октября 2022 года. Документ, в частности, предусматривает возможность задействования в государствах - участниках договора специализированных противоэпидемические бригад из других подписавших документ стран. Также предполагается сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения, обмен нормативно-правовыми и другими документами, регламентирующими проведение мероприятий по обеспечению санэпидблагополучия в условиях ЧС, а также взаимодействие по вопросам совместной подготовки сотрудников противоэпидемических бригад и проведения учений.

Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами соответствующих внутригосударственных процедур. Подлинный экземпляр документа хранится в Исполнительном комитете СНГ, который направил каждому подписавшему его государству заверенную копию.