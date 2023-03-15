Молдавская оппозиция заблокировала несколько междугородних трасс в знак протеста

Правительство ранее не ответило на выдвинутое на акции протеста требование оплатить гражданам возросшие счета за газ и электроэнергию

КИШИНЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шор" сообщила в среду о новых акциях по блокированию междугородних трасс в Молдавии после того, как правительство не ответило на выдвинутое на акции протеста в воскресенье требование оплатить гражданам возросшие счета за газ и электроэнергию. Об этом сообщает в среду пресс-служба партии.

"Депутаты [парламента] от партии "Шор", депутаты местных советов и сторонки формирования организуют сегодня национальный флешмоб по блокированию дорог в различных регионах страны в связи с отказом премьер-министра Дорина Речана от прямого диалога с авторами резолюции, требующей полной оплаты счетов граждан за зимние месяцы", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют трансляции в социальных сетях, люди блокируют движение, беспрерывно перемещаясь по пешеходным переходам. При этом они скандируют "Долой [президента] Майю Санду", "Долой диктатуру". Полиция не вмешивается в их действия. Акции проходят в разных районах страны. В минувший понедельник активисты партии на 30-40 минут заблокировали дороги в нескольких районах страны, а также в Кишиневе.

После многотысячной акции протеста оппозиции в воскресенье правительству был выдвинут ультиматум: решить до понедельника вопрос увеличения компенсации возросших расходов на коммунальные услуги за три зимних месяца. Протестующие обратили внимание на критическую ситуацию, в которой оказалась большая часть населения в связи с рекордной инфляцией, - она превысила по итогам 2022 года 30% в годовом исчислении. В качестве одной из причин кризиса называется семикратный рост тарифов на газ, вызванный, по мнению оппозиции, некомпетентностью властей.