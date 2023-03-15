СМИ: корабль ВМФ ФРГ был в первой половине сентября в районе диверсии на "Северном потоке"

Цели его пребывания там не называются, представитель флота заявил, что это тайная информация

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Корабль германского флота находился примерно за две недели до взрывов на "Северных потоках" вблизи места совершения диверсий. Об этом сообщил в среду телеканал ZDF на своем сайте.

"В том числе корабль ВМФ Германии находился поблизости в те дни, когда была благоприятная погода. Что он там делал, представитель флота не сказал, по его словам, это тайная информация", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, которые были распространены ранее, это судно вышло из порта города Киль 7 сентября 2022 года и до 14 сентября находилось на расстоянии менее 11 морских миль от места диверсий, произошедших 12 днями позже.

Никаких предположений о том, что оно могло хоть как-то быть причастно к диверсиям, в статье не высказывается.

На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорится, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше. Днем позже в Генеральной прокуратуре Германии сообщили ТАСС, что 18 и 20 января прошли обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам. Журнал Der Spiegel, в свою очередь распространил его название - речь, по данным издания, идет о яхте "Андромеда". О мотивах и заказчиках достоверных данных пока нет.

Американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил 8 февраля в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".