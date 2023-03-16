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обновлено 16 марта, 14:35
Военная операция на Украине

В Китае надеются, что Россия и Украина вернутся к переговорам

Как отметил глава МИД КНР Цинь Ган, Китай продолжит играть конструктивную роль в урегулировании кризиса и восстановлении мира на Украине

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Китай надеется, что Россия и Украина вернутся к мирным переговорам и оставят возможность для политического урегулирования кризиса. Об этом заявил в четверг глава МИД КНР Цинь Ган в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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"Китай надеется, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры. Какими бы большими ни были трудности и вызовы, ни в коем случае нельзя закрывать дверь для политического урегулирования", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Цинь Ган, Китай продолжит играть конструктивную роль в урегулировании кризиса и восстановлении мира на Украине. "Китай продолжит играть конструктивную роль для прекращения огня и боевых действий, урегулирования кризиса и восстановления мира [на Украине]", - сказал он.

По его словам, Китай обеспокоен затягиванием кризиса на Украине и возможностью выхода ситуации из-под контроля. "Китай обеспокоен затягиванием кризиса на Украине и возможностью его выхода из-под контроля. КНР надеется, что все стороны будут сохранять хладнокровие, рациональность и сдержанность, как можно скорее продолжат переговоры, вернувшись на путь политического урегулирования", - сказал Цинь Ган. 

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