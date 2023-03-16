16 марта, 16:33,
обновлено 16 марта, 16:58
Военная операция на Украине

США не изменили позицию по поставкам F-16 на фоне решения Польши по истребителям

Вашингтон не будет поставлять Киеву эти самолеты, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время не будут поставлять Украине боевые самолеты F-16 на фоне решения Польши о передаче Украине своих истребителей. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Это не меняет наших расчетов относительно [поставок] F-16, <...> это сейчас не рассматривается, - сказал он. - И заявление другой страны по поводу поставок боевых самолетов [Киеву] не повлияет и не изменит нашего самостоятельного решения". 

Теги:
УкраинаСШАПольшаВоенная операция на Украине
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