США не изменили позицию по поставкам F-16 на фоне решения Польши по истребителям

Вашингтон не будет поставлять Киеву эти самолеты, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время не будут поставлять Украине боевые самолеты F-16 на фоне решения Польши о передаче Украине своих истребителей. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Это не меняет наших расчетов относительно [поставок] F-16, <...> это сейчас не рассматривается, - сказал он. - И заявление другой страны по поводу поставок боевых самолетов [Киеву] не повлияет и не изменит нашего самостоятельного решения".