Пакистан сообщил, что не пойдет на компромисс в отношении ядерной программы

В заявлении канцелярии премьер-министра страны говорится, что ядерная программа является национальным достоянием

ИСЛАМАБАД, 17 марта. /ТАСС/. Пакистан не пойдет на компромисс в отношении национальной ядерной программы, которая обеспечивает безопасность страны. Об этом заявила канцелярия главы пакистанского правительства.

"Пакистан осуществляет независимую политику в области ядерного оружия. Ядерная программа является национальным достоянием, она надежна, не подлежит давлению извне и выполняет свою цель по защите безопасности страны. Пакистан отвергает всякое давление в отношении своей ядерной программы и никогда не пойдет на компромисс в вопросе ее осуществления", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра, опубликованном на сайте.

В документе отмечается, что состоявшийся в феврале визит в Исламабад генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси для обсуждения вопросов мирного использования атомной энергии и ядерной безопасности в ряде комментариев СМИ и заявлений "представляется в негативном свете", что не имеет ничего общего с действительностью.

Выступая в верхней палате парламента, министр финансов и доходов республики Исхак Дар опроверг утверждения о том, что Международный валютный фонд (МВФ) якобы ставит оказание дальнейшей финансовой помощи Пакистану в зависимость от его уступок в вопросе ядерного оружия. "Никто не имеет права указывать Пакистану, какая дальность должна быть у его ракет и каким ядерным оружием может располагать страна. У нас должны быть собственные силы ядерного сдерживания", - подчеркнул министр. По словам Дара, сразу же после подписания соглашения с МВФ его текст будет опубликован, и ничего не будет скрыто от общественности.

Переговоры Пакистана с МВФ о предоставлении очередного транша в размере $1,1 млрд продолжаются с конца января. В ходе них проходит девятый обзор выполнения Пакистаном требований фонда, состоящих в структурном реформировании государственной финансовой системы и экономики.