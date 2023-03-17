Глава МИД Британии призвал Грузию укрепить свободу СМИ и судебную систему

Джеймс Клеверли заявил, что Лондон останется "надежным и неизменным другом" Тбилиси

ТБИЛИСИ, 17 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли по итогам встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили призвал власти республики укрепить свободу СМИ и независимость судебной системы.

"Грузия сделала большие шаги в направлении развития демократии после исторического визита [премьер-министра Великобритании] Маргарет Тэтчер в 1987 году. Для того, чтобы упрочилась демократия и укрепились ваши институты в противоборство тем, кто желает подорвать их основу, призываем возобновить и укрепить ваши обязательства в отношении свободы СМИ, гражданского общества и независимости судебной системы", - заявил Клеверли на брифинге после встречи.

Клеверли, который прибыл в четверг в Тбилиси с двухдневным официальным визитом, также подчеркнул, что Великобритания останется "надежным и неизменным другом Грузии".

В свою очередь Дарчиашвили сообщил, что обсудил с британским коллегой вопросы европейской интеграции Грузии, а также укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Также главы МИД обсудили вопросы экономики и энергетики.