В Приднестровье предложили усилить миротворческую операцию на Днестре после терактов

Представители делегации Приднестровья высказались за "необходимость усиления мер безопасности и пограничного контроля за перемещением граждан, транспортных средств и грузов на линии соприкосновения" со стороны правоохранительных органов сторон

КИШИНЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией высказалась за укрепление совместных миротворческих сил (СМС), в которых принимают участие голубые каски РФ. Такое заявление было распространено делегацией в пятницу на фоне расследования предотвращенных терактов.

"Делегация Приднестровья в ОКК констатирует <…> неизбежность укрепления миротворческой операции на Днестре в качестве действенной гарантии физической безопасности населения, фактора стабильности и предсказуемости ситуации в Зоне безопасности и условия ведения мирных политических переговоров", - заявила приднестровская делегация. Кроме того, представители Приднестровья высказались за "необходимость усиления мер безопасности и пограничного контроля за перемещением граждан, транспортных средств и грузов на линии соприкосновения" со стороны правоохранительных органов сторон, а также на постах СМС.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

На прошлой неделе министерство госбезопасности непризнанной республики сообщило о предотвращении теракта, который готовился в отношении должностных лиц Приднестровья, а также посетившей левобережье Днестра делегации ОБСЕ. Организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Сообщалось о задержании двух подозреваемых, один из которых уже дал показания. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.