СМИ: полный тезка Эрдогана решил стать депутатом турецкого парламента

Политик намерен баллотироваться от провинции Невшехир в центральной части страны

АНКАРА, 17 марта. /ТАСС/. Полный тезка действующего президента Турции 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган подал документы для участия в парламентских выборах, которые пройдут 14 мая вместе с президентскими. Об этом сообщила в пятницу телекомпания TGRT.

Эрдоган намерен баллотироваться на выборах в парламент от провинции Невшехир в центральной Турции. По его словам, он заручился широкой поддержкой местных жителей и в случае избрания намерен представлять в законодательном органе власти интересы молодежи.

Молодой человек поделился историей своего имени. "Я родился спустя три дня после того, как наш нынешний президент был посажен в тюрьму за то, что прочитал стихотворение. Мой отец, который очень любит нашего президента, в знак солидарности с ним дал мне имя Реджеп Тайип", - рассказал он.

Эрдоган в бытность мэром Стамбула в 1997 году процитировал на митинге стихотворение местного поэта: "Минареты - наши штыки, купола - наши шлемы, мечети - наши казармы". Власти усмотрели в словах Эрдогана угрозу светским основам государства, он был приговорен к 4 месяцам лишения свободы.

Действующий президент Турции является кандидатом от правящего альянса на выборах главы республики. Его основным соперником станет лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.