По всей Великобритании установят десятки больших экранов для просмотра коронации Карла III

На эти цели выделили более $1,2 млн

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Более 30 больших экранов будут установлены в центре городов по всей Великобритании для того, чтобы любой желающий смог посмотреть церемонию коронации Карла III. Как говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства, на эти цели было выделено более £1 млн ($1,2 млн).

"Эти большие экраны, которые будут установлены в центре городов по всей Великобритании, позволят всем принять участие в этом волнительном и историческом событии и оставят воспоминания на всю жизнь", - сказала глава ведомства Люси Фрейзер. Уже известно, что в Манчестере экран будет поставлен на территории садов Пикадилли, в Бирмингеме - на Площади столетия, в Белфасте - у здания городской администрации, а в Кардиффе - у стен местного средневекового замка. Локация в Лондоне пока не раскрывалась.

Церемония коронации 74-летнего Карла III состоится 6 мая - через 8 месяцев после смерти Елизаветы II. Мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в присутствии 2 тыс. человек.