Эфиопия направит на саммит Россия - Африка делегацию высокого уровня

Глава верхней палаты парламента Эфиопии Агегнеху Тешагер сообщил, что у страны большие ожидания от мероприятия

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Эфиопия направит для участия в саммите Россия - Африка делегацию высокого уровня, у страны большие ожидания от мероприятия. Об этом заявил во вторник глава верхней палаты парламента Эфиопии Агегнеху Тешагер на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Как вы уже упомянули, в июле этого года состоится саммит Россия - Африка. Мы направим на этот саммит высокую делегацию. В ближайшем будущем мы определимся, кто именно войдет в ее состав, и уведомим вас по линии МИД. В любом случае этот саммит будет способствовать развитию отношений между Россией и Африкой. У нас большие ожидания от этого саммита", - сказал он.

Тешагер отметил также необходимость развивать сотрудничество с Россией в различных областях. "Нам необходимо расширять наше взаимодействие в сфере торговли, инвестиций и устойчивого развития. Африка в любом случае заинтересована в развитии любых отношений с Россией, будь то торговые отношения или какие-либо иные. Россия и Эфиопия заключили большое количество соглашений, и сейчас в наших интересах притворить их в жизнь", - подчеркнул он.

"Мы признательны вам за различную поддержку, которую российское правительство оказывает нам в сфере экономики, науки, образования и других областях", - добавил Тешагер.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".