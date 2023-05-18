В Хиросиме идут последние приготовления к визиту мировых лидеров на саммит G7

Программа саммита начинается утром 19 мая с посещения Парка мира и возложения цветов к мемориалу жертвам атомной бомбардировки, осуществленной США в 1945 году

ХИРОСИМА /Япония/, 18 мая. /ТАСС/. Последние приготовления проходят в Хиросиме в преддверии начинающегося 19 мая трехдневного саммита Группы семи (G7).

В течение четверга, как ожидается, в Хиросиму прибудет большинство лидеров объединения. Среди них - президент США Джо Байден, у которого на вечер запланирована двусторонняя встреча с японским премьер-министром Фумио Кисидой. Стороны обсудят ситуацию вокруг Украины, а также положение дел в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне возрастающей активности Китая.

Байден станет вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму, подвергшуюся в самом конце Второй мировой войны американской атомной бомбардировке. До него в город в 2016 году приезжал Барак Обама. Там тогдашний лидер США, в частности, встретился с жителями, пережившими ядерный удар, и побывал в Музее мира. В тот год Япония также председательствовала в G7, и в Хиросиме проходила встреча глав внешнеполитических ведомств объединения.

Прибытие президентов и глав правительств стран "семерки" заранее также обусловлено тем, что программа саммита начинается утром 19 мая с посещения Парка мира и возложения цветов к мемориалу жертвам атомной бомбардировки, осуществленной США в 1945 году.

Приготовления в городе

Согласно сообщениям организаторов, в дни проведения саммита в Хиросиме действуют транспортные и другие ограничения, принятые с целью обеспечения безопасности и удобства перемещения участников встречи и их делегаций. В частности, практически полностью приостановлено движение общественного транспорта в районе аэропорта, куда будут прилетать самолеты лидеров G7.

Добраться из него до центра города можно только с несколькими пересадками на автобусе и железной дороге. Также в аэропорту временно закрыта обзорная площадка, с которой открывается вид на взлетно-посадочную полосу. Помимо этого, приостановлено движение туристических паромов, которые курсируют между Парком мира и островом Миядзима, где расположена одна из главных достопримечательностей Японии - синтоистское святилище Ицукусима со знаменитыми красными воротами, стоящими в воде.

Основная площадка проведения саммита - отель Grand Prince Hotel Hiroshima - находится на небольшом острове Удзина в портовой части Хиросимы. С основной частью города его соединяет только один мост, что позволило его эффективно изолировать: доступ туда посторонним закрыт с начала этой недели, а на въезде проводится досмотр документов и транспорта. Также к острову стянуты полицейские катера для дополнительной охраны с воды.

Кроме того, большое внимание уделяется безопасности в Парке мира, который должны будут посетить лидеры "семерки". Помимо дополнительных сил полиции, здесь закрыли стеклянные стены музея, посвященного памяти жертв атомной бомбардировки, непрозрачными белыми листами.

Председательство Японии

Япония в 2023 году председательствует в G7. К настоящему времени она уже провела несколько министерских встреч, в том числе заседания глав МИД, министров цифровизации, а также глав Минфинов и центробанков.

На саммит в Хиросиму приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи. Основными темами встречи лидеров "семерки" станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами Глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности.