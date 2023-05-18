CNN: США работают над визитом высокопоставленных представителей в КНР

По данным телеканала, первым в страну может отправиться госсекретарь США Энтони Блинкен

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена работает над организацией поездок в ближайшие несколько месяцев своих высокопоставленных представителей в Китай. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, американские власти, в частности, обсуждают организацию визита госсекретаря Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен, министра торговли Джины Раймондо и специального представителя президента США по климату Джона Керри.

В администрации США идут обсуждения возможной очередности поездок. Несколько представителей американских властей утверждают, что первым в КНР должен отправиться Блинкен, который в феврале 2023 года отменил свою поездку в Китай из-за инцидента с китайским аэростатом. Отмечается, что в ближайшие несколько недель визитов в Пекин кого-либо из высокопоставленных представителей американской администрации не планируется.

В апреле госсекретарь США, выступая на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином и их филиппинскими коллегами, заявил, что направится в Пекин, когда созреют подходящие условия, при этом администрация Соединенных Штатов хотела бы укрепить каналы связи с Китаем.

Блинкен отложил визит в Китай в феврале в связи с тем, что в конце января власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай вел сбор важной информации. МИД КНР в связи с этим выразил протест в отношении нападок и клеветы со стороны Вашингтона. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.