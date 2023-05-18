Президент Литвы заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах

Гитанас Науседа отметил, что официально объявит о том, что вновь баллотируется на пост главы государства, когда решение будет окончательно принято

ВИЛЬНЮС, 18 мая. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа намерен претендовать на второй срок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы государства.

"Я чувствую большую ответственность перед страной. Если страна окажется перед большим выбором [среди кандидатов в президенты], я выполню свою миссию и в будущем", - приводятся в сообщении его слова.

Наусела не уточнил, когда конкретно он заявит о том, что вновь баллотируется на пост президента. "Решение будет объявлено после того, как мы к нему придем", - сказал он.

Очередные выборы президента Литвы состоятся в мае 2024 года.