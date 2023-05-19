19 мая, 01:39

Саммит G7 начался с посещения мемориала жертвам американской бомбардировки Хиросимы

© Кирилл Агафонов/ ТАСС

Лидеры стран "семерки", среди которых есть ядерные державы, впервые посещают мемориальный комплекс в таком составе

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Официальная программа саммита Группы семи (G7) в Хиросиме началась в пятницу с посещения Парка мира, посвященного памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года.

Лидеры стран "семерки", среди которых есть ядерные державы (США, Великобритания, Франция), впервые посещают мемориальный комплекс в Хиросиме в таком составе. Программа мероприятия включает в себя посещение Музея мира, где представлена экспозиция, посвященная памяти жертв и пострадавших от бомбардировки. Президенты и главы правительств G7 также оставят записи в книге посетителей.

После этого лидеры "семерки" примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу. Затем это же сделают их жены. Кроме того, запланирована церемония посадки деревьев в Парке мира.

© Алексей Заврачаев/ ТАСС

В течение дня Группа семи проведет три рабочие сессии. Как сообщила на брифинге для журналистов представитель МИД Японии, одна из них будет посвящена украинской тематике. Всего в распорядке заседания десять сессий и различные сопутствующие мероприятия.

Япония в 2023 году председательствует в G7. На саммит в Хиросиме приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи. Основными темами встречи лидеров "семерки" станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности. 

Теги:
ЯпонияСШАВеликобританияФранция
© Информационное агентство ТАСС
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