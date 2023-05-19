Материковый Китай восстанавливает авиасообщение с Тайванем

Авиарейсы в столицу островного государства из Фучжоу возобновят 22 мая

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Прямые авиарейсы между Тайванем и городом Фучжоу возобновятся 22 мая после приостановки более чем на три года из-за пандемии. Об этом сообщают на своем сайте в пятницу муниципальные власти Фучжоу.

Авиасообщение между Фучжоу, административным центром провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, и Тайбэем возобновится 22 мая. 2 июня будут возобновлены полеты между Фучжоу и экономическим центром Тайваня - городом Гаосюн, говорится в сообщении.

Прямое авиасообщение через Тайваньский пролив открылось в 2008 году. Между Тайванем и Фучжоу было выполнено в общей сложности 31 тыс. рейсов, перевезено 3,4 млн пассажиров.

Рейсы со стороны материкового Китая будет выполнять авиакомпания Xiamen Airlines.