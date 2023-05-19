Эксперт: США намерены создать аналог антироссийских санкций против Китая из-за Тайваня

По словам старшего научного сотрудника аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэна, Америка навязывает общественности тему поставок Китаем оружия для России, пытаясь скоординировать с некоторыми европейскими странами проект санкций в отношении КНР

ПЕКИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Американские власти при поддержке Евросоюза пытаются из-за тайваньского вопроса применить в отношении КНР санкции, которые будут аналогом тотальных антироссийских рестрикций Запада. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС в пятницу старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"Я обратил внимание, что с текущего года антикитайские политические силы в Соединенных Штатах специально навязывают общественности тему поставок Китаем оружия для России, пытаясь скоординировать с некоторыми европейскими странами проект санкций в отношении КНР, - рассказал он. - Вашингтон стремится скопировать так называемые санкции, которые были использованы против России, и применить их [в отношении Китая] в связи с проблемой Тайваньского пролива".

Как уточнил Фэн, тем самым США хотят "покрепче привязать к себе Европу по вопросам безопасности", чтобы Брюссель "обслуживал антикитайскую стратегию Вашингтона". "Европейским государствам следует быть бдительнее в связи с подобными планами американской стороны", - добавил он.

Китайский политолог напомнил, что Пекин стремится оказывать содействие продвижению мирного процесса для урегулирования украинского конфликта. "Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество не направлено на третьи стороны, оно не подвержено чьему-то влиянию и угрозам", - подчеркнул Фэн.

Эксперт отметил, что власти КНР ценят отношения, поддерживаемые с Евросоюзом, однако это не значит, что они "будут отмалчиваться в ответ на неприемлемое поведение". "Если сообщения СМИ [о планах Брюсселя применить санкции в отношении компаний Китая из-за России] подтвердятся, точечные санкции ЕС могут подорвать китайско-европейские отношения взаимного доверия и сотрудничества, которые еще совсем недавно начали восстанавливаться", - сказал он.

Непростая ситуация на международной арене

Фэн напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС. Он отметил, что китайско-европейские отношения - "ключевая составляющая глобального политического и экономического порядка", фактор, влияющий на "стабильность и процветание в мире".

"За последние три года на регулярном взаимодействии Китая и Европы отразились пандемия и геополитические конфликты, они нарушили основу для двустороннего сотрудничества", - подчеркнул эксперт. По его словам, Пекин пытается нормализовать ситуацию, вместе с ЕС "сообща противодействовать общим вызовам".

Политолог считает, что рестрикции Евросоюза в отношении Китая станут "опасным сигналом" к усилению разобщенности и конфронтации между странами. "К тому же обязательно последуют зеркальные ответные меры КНР", - подытожил он.

Как сообщила британская газета Financial Times, Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против якобы поставляющих техническое оборудование в Россию китайских компаний. В предварительный список попали 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все семь предприятий занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники.