El Pais: ЕС боится, что поддержка США Украины ослабнет при неудачном контрнаступлении

По информации газеты, Вашингтон по-прежнему отказывается пересекать так называемую красную линию с поставками некоторых истребителей Киеву

МАДРИД, 19 мая. /ТАСС/. Евросоюз обеспокоен тем, что поддержка США Украины начнет ослабевать, если контрнаступление украинских войск не окажется успешным. Об этом пишет в пятницу испанская газета El Pais.

По ее версии, Вашингтон по-прежнему отказывается пересекать так называемую красную линию с поставками некоторых истребителей Киеву. США выступают за предоставление других видов вооружений, которые также могут быть использованы в преддверии контрнаступления. Как полагают дипломатические источники издания, если украинские войска продолжат натиск, США могут согласиться на выдачу разрешения на реэкспорт F-16, проданных, например, Нидерландам, которые вместе с Данией и Бельгией могли бы предоставить Киеву около сотни истребителей.

Как считает газета, Вашингтон и Брюссель взяли на себя разные обязательства в отношении Украины, хотя и США, и ЕС обещают поддерживать Киев столько времени, сколько потребуется. Пока Соединенные Штаты оказали военную поддержку на $36,9 млрд, Евросоюз установил рамки для долгосрочных отношений. ЕС оказал Украине помощь на €72 млрд, из которых чуть больше пришлось на финансовую поддержку.

Власти Украины также обеспокоены возможным сокращением помощи. В связи с этим президент Владимир Зеленский попытался снизить ожидания в отношении контрнаступления. Хотя американская администрация не проявляет признаков усталости, она осознает, что должна показать, что у многомиллионной помощи, направленной Киеву, есть эффект.

Издание пишет, что среди военных экспертов и источников в разведке есть некоторый консенсус в отношении того, что ситуацию, вероятно, не удастся урегулировать в этом году. Сценарий затяжного конфликта может пойти на пользу России и Китаю, утверждает газета. По ее мнению, такое развитие событий может привести не только к сокращению военной помощи Киеву, но и к давлению на него для обсуждения условий какого-либо соглашения с РФ.

Тема возможного контрнаступления украинских войск муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия в глобальном смысле готова к контрнаступлению.