На Украине будут отбирать биоматериал военнопленных для установления геномной информации

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что определены субъекты, которые будут осуществлять такой отбор, сроки проведения процедуры, общие положения по условиям и срокам хранения таких материалов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил порядок отбора биологического материала военнопленных для установления геномной информации. Об этом в пятницу сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Утвержден во исполнение части 6-й статьи 9 Закона Украины "О государственной регистрации геномной информации человека" порядок отбора, направление на молекулярно-генетическую экспертизу биологического материала военнопленных для установления геномной информации и ее хранения", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, урегулирован вопрос отбора биоматериала военнопленных, определены субъекты, которые будут осуществлять такой отбор, сроки проведения процедуры, общие положения по условиям и срокам хранения таких материалов.

Других подробностей парламентарий не привел.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2391-IX о государственной регистрации геномной информации, предусматривающий обязательную регистрацию геномной информации подозреваемых в тяжких преступлениях и осужденных. В соответствии с законом Служба безопасности Украины наделена правом осуществлять идентификацию лиц с использованием образцов ДНК, в частности, осуществлять отбор, хранение биоматериала и обработку геномной информации человека.