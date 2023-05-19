Членам ОЗХО не удалось согласовать итоговый документ по результатам обзорной конференции

По словам постпреда РФ Александра Шульгина, участники конференции согласовали 95% текста

ГААГА, 19 мая. /ТАСС/. Государства - участники Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли согласовать итоговый документ по результатам очередной обзорной конференции организации. Трансляция завершившегося в пятницу мероприятия велась на сайте ОЗХО.

Выступая в последний день, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин выразил сожаление, что документ так и не был принят. По его словам, участники конференции согласовали 95% текста, однако "принципиальные расхождения, которые сконцентрировались в оставшихся 5%", в условиях ограниченного времени преодолеть так и не удалось.

Российская сторона, подчеркнул постпред, честно и открыто объясняла партнерам по организации те критерии, которыми руководствовалась в ходе работы над текстом, и исходила из того, что "итоговый документ должен быть фактологическим и качественным".

"Убеждены, что результат мог бы быть иным, если бы изначально с одинаковым вниманием учитывались предложения всех без исключения государств-участников, - отметил он. - Принципиальные формулировки целого ряда стран без объяснения причин так и не вошли ни в одну редакцию проекта итогового документа. Свою деструктивную роль сыграл и поставленный отдельными государствами ультиматум о том, что в ходе согласования документа "пункты доклада не могут быть удалены" и "любые попытки внести в них изменения приведут только к их ужесточению".

Специальная сессия Конференции государств-участников по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия проводится каждые пять лет. Ее основная цель заключается в том, чтобы проанализировать выполнение договора за последние пять лет и наметить курс дальнейших действий.