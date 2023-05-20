Главы МИД ЮАР и Украины провели встречу в связи с мирной миссией стран Африки

Встреча состоялась в Лиссабоне, сообщили в республике

ПРЕТОРИЯ, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках подготовки поездки в Киев и Москву мирной миссии африканских стран. Об этом сообщил в субботу МИД ЮАР, уточнив, что встреча состоялась в Лиссабоне в рамках официального визита Пандор в Португалию.

"Главы МИД ЮАР и Украины воспользовались своим присутствием в Лиссабоне, чтобы провести переговоры, которые прошли в посольстве Украины, - говорится в сообщении, размещенном на портале внешнеполитического ведомства ЮАР. - Пандор проинформировала Кулебу о предполагаемой миссии в Киев и Москву делегации шести глав государств и правительств африканских стран, в том числе президента ЮАР Сирила Рамапосы. Кулеба заявил Пандор, что Украина приветствует эту инициативу и с нетерпением ждет встречи с африканскими лидерами в Киеве".

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас ведутся консультации о графике поездки. Ожидается, что мирная миссия посетит Москву и Киев еще до начала саммита РФ - Африка, который состоится во второй половине июля в Санкт-Петербурге.