Бывший посол Венгрии заявил, что Киев стремится уничтожить национальные меньшинства

Иштван Ийдьярто напомнил, что на Украине были приняты законы о языке и образовании, которые привели к нарушению прав национальных меньшинств

БУДАПЕШТ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Украины стремятся полностью ликвидировать в стране национальные меньшинства, лишая их основных прав и принимая направленные против них законы. Об этом бывший посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдьярто заявил в интервью, опубликованном в субботу на сайте газеты Magyar Nemzet.

"Их политическая цель состоит в уничтожении, а не в сохранении меньшинств", - сказал он о действиях нынешних украинских властей. Дипломат, возглавлявший посольство Венгрии в Киеве с 2018 по 2023 год, отметил, что это касается, в частности, этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины.

Ийдьярто напомнил, что на Украине были приняты законы о языке и образовании, которые привели к нарушению прав национальных меньшинств в трех основных областях: сохранении самобытности, возможности говорить на родном языке и соблюдении демократических процедур при принятии решений, касающихся жизни этнических общин. "Не имеет значения, с какими намерениями были приняты эти законы, потому что они определяют судьбу закарпатских венгров в долгосрочной перспективе. А в долгосрочной перспективе они приведут к исчезновению меньшинств. Очевидно, что Венгрия не может этого допустить", - подчеркнул бывший посол.

Он выразил недоумение в связи с тем, что западные союзники Венгрии не обращают внимание на подход украинских властей к проблеме национальных меньшинств, который является полностью политизированным. "У меня было много дискуссий по этому поводу с украинскими партнерами, и я был шокирован тем, насколько патерналистские и даже, осмелюсь сказать, уходящие корнями в советское прошлое настроения преобладают в [украинском] обществе. Украинское государство рассматривает своих граждан, включая меньшинства, как своего рода собственность", - считает Ийдьярто.

Отвечая на вопрос, подозревают ли украинские власти закарпатских венгров в сепаратистских устремлениях, он заверил, что подобные страхи "полностью искусственные". По его мнению, власти "исходят из логики, что Крым был отделен от Украины и отныне районы, населенные меньшинствами, представляют потенциальную угрозу". "Кроме того, киевская политическая элита совершенно не осведомлена о демографической ситуации в Закарпатье", - сказал бывший посол, родившийся в этом регионе, но еще в юности перебравшийся на жительство в Венгрию.

"Обвинять венгров Закарпатья или Венгрию в желании отделить эту территорию - полный абсурд", - подчеркнул Ийдьярто. По его словам, власти в Киеве просто используют эти обвинения для того, чтобы уйти от диалога и серьезной дискуссии на тему национальных меньшинств.