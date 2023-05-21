Президент Южной Кореи впервые встретился с Зеленским в Хиросиме

По данным Yonhap, стороны, вероятно, обсудили уже предоставленную Киеву гуманитарную помощь и последующие шаги в этой сфере

СЕУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль впервые встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи в Хиросиме. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

Как предполагает агентство, на этой встрече Юн Сок Ёль и Владимир Зеленский, вероятно, обсудили уже предоставленную Киеву гуманитарную помощь и последующие шаги в этой сфере.

Ранее агентство со ссылкой на южнокорейского чиновника сообщило, что встреча была инициирована украинской стороной. "Вероятно, Украина говорит одно и то же всем странам. Но мы поступим в соответствии с собственным мнением и принципами, а также с учетом ограничений внешней среды", - сказал чиновник, отвечая на вопрос о возможности обсуждения поставок оружия на Украину.

Республика Корея к настоящему моменту оказывала Киеву гуманитарную помощь, но не передавала оружие. В апреле Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки оружие в случае "грубых нарушений законов войны".

Во вторник в ходе встречи в Сеуле супруга президента Украины Елена Зеленская попросила Юн Сок Ёля поставить Киеву технику для разминирования и машины скорой помощи. Как отметила администрация южнокорейского лидера, украинская сторона не просила о поставках оружия. В то же время в Telegram-канале Зеленская сообщила, что призвала Юн Сок Ёля предоставить средства ПВО.