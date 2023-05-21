Палестина и Иордания осудили посещение израильским министром Храмовой горы в Иерусалиме

Иорданский МИД назвал этот шаг провокационным, опасной и неприемлемой эскалацией

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Палестина и Иордания резко осудили в воскресенье посещение министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы в Иерусалиме, где находится мечеть Аль-Акса. Иорданский МИД назвал этот шаг провокационным, передает агентство Petra.

"Вторжение министра национальной безопасности в мечеть Аль-Акса и нарушение ее неприкосновенности является провокационным шагом, опасной и неприемлемой эскалацией", - заявил МИД Иордании.

Официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна со своей стороны предупредил о серьезных последствиях действий израильских властей. "Попытки Бен-Гвира и подобных ему экстремистов изменить статус-кво мечети Аль-Акса осуждаются, отвергаются и потерпят неудачу", - приводит палестинское агентство WAFA заявление Абу Рудейны. Он подчеркнул, что "произошедшее сегодня опасно и требует немедленных действий со стороны международного сообщества, в частности, администрации США", поскольку нарушение неприкосновенности Аль-Аксы "является игрой с огнем, которая подтолкнет регион к войне с катастрофическими последствиями".

Как сообщила газета The Times of Israel, ранее в воскресенье министр национальной безопасности Израиля во второй раз в этом году поднялся на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима. В прошлый раз он посетил ее в январе. Тогда его появление под охраной полиции на территории мечети Аль-Акса вызвало повсеместное возмущение арабской общественности.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Совет Безопасности ООН отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал членов организации вывести свои диппредставительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года).